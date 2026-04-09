株式会社LADDERは、令和の虎の派生番組である「通販の虎」に、肥満気味な人の体脂肪・体重、ウエスト周囲経の減少をサポートする「さらば糖脂塩」を持ち込み、プレゼンをおこなった。■YouTube番組「通販の虎」で紹介「通販の虎」は、人気YouTubeチャンネル「令和の虎」から派生した通販特化型番組で、出演者が商品やビジネスモデルを審査しながら販売戦略を議論するコンテンツ。番組販売サイト：https://tsuhan-tora.com/さらば糖