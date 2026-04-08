アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「肉あんかけロースカツ定食」「肉あんかけロースカツ丼」を2026年4月10日(金)より期間限定で販売を開始する。■ボリューム満点「肉あんかけロースカツ丼」期間限定で登場！サクサクのロースカツに、コク深い黒味噌仕立ての特製肉あんかけをたっぷりとかけた、食べ応え抜群の一杯