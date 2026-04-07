座りっぱなし、立ちっぱなしの仕事で、夕方には足がパンパン！でも、忙しくてゆっくりケアする時間もない…。そんな人に向けて、日々の習慣にひと工夫加えるだけの「朝のむくみとりルーティン」を医師の川嶋朗さんに教えてもらいました。むくみの原因は、ズバリ余分な水分！「むくみはリンパや血流が悪くなっているサイン」と語るのは、生活習慣に関する症状に詳しい医師の川嶋朗さん。【イラスト】「むくみ解消レモン水」のつく