GWやお盆など、長期休みといえば実家や義実家への帰省を思い浮かべる人も多いもの。最近は移動や準備の負担から帰省しない選択をするなど、過ごし方も少しずつ変わってきています。ESSE読者123人へのアンケートでは、「夏に帰省しない」と答えた人は約36％（2025年7月下旬実施）。そのエピソードから、心が軽くなる連休の過ごし方を探ります。必ず帰省しないとダメですか？妻たちのモヤモヤESSE読者123人のうち「憂うつだと感じた