暮らしのなかで、地味に面倒だな…と感じる家事。「意外とアイテムで解決できることも多いんです」と話すのは、2児の母でゆるミニマリストとしてすっきり暮らすやまこさん（40歳）。元汚部屋の住人だったというやまこさんが、ものも家事も手放していったこの10年で見つけた、愛用グッズベスト3を紹介します。1：同じデザインだからペアを探さなくていい「箸」食事のたびに「これはパパの箸…これは子どもの箸…」と探す時間が、地