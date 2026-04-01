記事のポイントフィラデルフィア・クリームチーズはGoogle検索広告を廃止し、リテールメディアに予算を振り向けた。同ブランドは2025年に7つのリテールメディアネットワークに約49万5000ドルを投じた。ケリーゴールドは従来型検索を維持しつつ、エージェント型検索およびAI検索を追加している。クリームチーズブランドのフィラデルフィア・クリームチーズ（Philadelphia Cream Cheese）は、少なくともGoogle上の見込み客に対する検