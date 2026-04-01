俳優の高橋克典が30日までにオフィシャルブログを更新。手作りの昼食を披露し、ファンから反響を呼んでいる。 28日、「ひるごはんはひさしぶりに」と題してブログを更新した高橋は、「僕が作ってみた。全てレシピ通りに。笑」とつづり、久しぶりに自らキッチンに立ったことを報告。 まずは「ひとくち牛丼」として、小ぶりの丼に盛り付けられた牛肉と玉ねぎの甘辛煮込みを公開。続けて、冷蔵庫にあったつみれや引き出しで見つけた