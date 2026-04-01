高橋克典、牛丼＆つみれスープの手作りランチ披露
俳優の高橋克典が30日までにオフィシャルブログを更新。手作りの昼食を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
28日、「ひるごはんはひさしぶりに」と題してブログを更新した高橋は、「僕が作ってみた。全てレシピ通りに。笑」とつづり、久しぶりに自らキッチンに立ったことを報告。
まずは「ひとくち牛丼」として、小ぶりの丼に盛り付けられた牛肉と玉ねぎの甘辛煮込みを公開。続けて、冷蔵庫にあったつみれや引き出しで見つけた本鶏だしを使い 「つみれ鶏すーぷ」も手作りしたことを明かし、「最後ご飯を入れたらこれまた旨い」と満足げに振り返った。
さらに、最近妻が凝ってるという「奥様特製ミルクセーキ」も登場。
最後は、卵がぎっしり入った箱に寄り添う愛猫・ラヴィくんの姿とともに「うーんと、これで作ってみたのかニャ」とユーモアを交えてつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「豪華」「見てお腹がいっぱいになりましたｗ」「鳥のつみれスープ、美味しそう」「愛情たっぷりの”お昼ごはん”美味しそう」「奥様お料理上手」「味もしっかりしてそうで美味しそう」「食べたいなぁ」「飲んでみたいにゃ」や、「ラヴィちゃん、卵に興味津々」などの声が寄せられている。
28日、「ひるごはんはひさしぶりに」と題してブログを更新した高橋は、「僕が作ってみた。全てレシピ通りに。笑」とつづり、久しぶりに自らキッチンに立ったことを報告。
まずは「ひとくち牛丼」として、小ぶりの丼に盛り付けられた牛肉と玉ねぎの甘辛煮込みを公開。続けて、冷蔵庫にあったつみれや引き出しで見つけた本鶏だしを使い 「つみれ鶏すーぷ」も手作りしたことを明かし、「最後ご飯を入れたらこれまた旨い」と満足げに振り返った。
最後は、卵がぎっしり入った箱に寄り添う愛猫・ラヴィくんの姿とともに「うーんと、これで作ってみたのかニャ」とユーモアを交えてつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「豪華」「見てお腹がいっぱいになりましたｗ」「鳥のつみれスープ、美味しそう」「愛情たっぷりの”お昼ごはん”美味しそう」「奥様お料理上手」「味もしっかりしてそうで美味しそう」「食べたいなぁ」「飲んでみたいにゃ」や、「ラヴィちゃん、卵に興味津々」などの声が寄せられている。