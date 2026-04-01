中日でMVP獲得の中尾孝義氏、新人は「乗っちゃえば、力以上のものが出る」プロ野球が開幕した。今年もルーキーとして最高峰のレベルに挑戦する者、飛躍を期す若手のホープ、昨季までとは役割が180度変わる選手、メジャーから日本球界に復帰するベテランら多士済々の面々がファンを楽しませてくれるだろう。1982年に中日で優勝してMVPを獲得するなど、巨人、西武と3球団で名捕手として鳴らした野球評論家の中尾孝義氏に注目選手を