札幌北に劇的勝利…初の全国制覇に守山・竹島監督「感謝しかない」シニアリーグ“春の日本一”を決める「JA共済杯 第32回日本リトルシニア全国選抜野球大会」の決勝戦が31日、大阪・GOSANDO南港野球場で行われ、守山リトルシニア（関西連盟）が札幌北リトルシニア（北海道連盟）を延長9回タイブレークの末7-6で破り、初優勝を飾った。竹島慎泰監督は「目標を成し遂げるために、選手たちが叶えられる行動をとってくれた」と感謝の