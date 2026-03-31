アメリカ航空宇宙局(NASA)の宇宙飛行士であり、複数回の国際宇宙ステーション(ISS)滞在経験を持つドナルド・ペティ氏が、「ISSで発見された紫色の触手のようなものを持つ生命体」の写真を投稿して話題となっています。Purple Lifeform Photographed Sprouting 'Tentacles' on The ISS : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/purple-lifeform-photographed-sprouting-tentacles-on-the-iss経験豊富な宇宙飛行士であるペティ氏