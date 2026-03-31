開催：2026.3.31会場：リグリー・フィールド結果：[カブス] 7 - 2 [エンゼルス]MLBの試合が31日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとエンゼルスが対戦した。カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するエンゼルスの先発投手はライアン・ジョンソンで試合は開始した。1回裏、5番 ニコ・ホーナー 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでカブス得点 CHC 1-0 LAA、6番 カ