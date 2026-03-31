開催：2026.3.31

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 7 - 2 [エンゼルス]

MLBの試合が31日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとエンゼルスが対戦した。

カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するエンゼルスの先発投手はライアン・ジョンソンで試合は開始した。

1回裏、5番 ニコ・ホーナー 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでカブス得点 CHC 1-0 LAA、6番 カーソン・ケリー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 3-0 LAA

3回裏、3番 イアン・ハップ 初球を打って左中間スタンドへのホームランでカブス得点 CHC 4-0 LAA、7番 モイゼス・バレストロス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 6-0 LAA

7回表、5番 ヨアン・モンカダ 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 CHC 6-2 LAA

7回裏、8番 ダンスビー・スワンソン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 7-2 LAA

試合は7対2でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのエドワード・カブレラで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はエンゼルスのライアン・ジョンソンで、ここまで0勝1敗0S。カブスのレイにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

ここまでカブスは2勝2敗で1.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位。一方エンゼルスは2勝3敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-31 14:22:49 更新