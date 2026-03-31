シティコネクトユニホームをランク付け米紙「ニューヨーク・ポスト」は29日（日本時間30日）、各球団が着用するシティコネクトユニホームのデザインをランク付け。“最下位”に選ばれたのはフィリーズが着用するユニホームとなった。同メディアのマイケル・J・デュアルテ記者は「ベストとワーストのデザインはどれだ」と題してランキングを展開。シティコネクトユニホームが採用されていないアスレチックスとヤンキースを除い