毎週月曜〜金曜 あさ8時15分から、韓流プレミア「花が咲けば、月を想い」（主演 ：ユ・スンホ、イ・ヘリ[Girl’s Day] 全23話）を放送中！ ※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！【動画】「花が咲けば、月を想い」最新回「テレ東プラス」では、3月30日（月）〜4月2日（木）放送、第20話〜第23話（最終回）のあらすじを紹介する。【3月30日（月）放送 第20話】極秘のやり取りを聞かれたシフムは、ピョに聖賢世子とホヒ