新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月２日（木）夜10時よりオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全６回）を「ABEMA SPECIALチャンネル」にて放送開始する。 『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が２泊３日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。価値観や過去、