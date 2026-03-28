明治安田J2・J3百年構想リーグの地域リーグラウンド第8節の6試合が28日に行われた。EAST-Bで首位に立つRB大宮アルディージャはアウェイでヴァンフォーレ甲府と対戦。前半に太田龍之介に2得点を許すと、84分に山本桜大のゴールで1点を返したが、1−2で敗れた。また、横浜FCと湘南ベルマーレの一戦は3−1で湘南に軍配が上がった。一方、ここまで大会唯一、白星のないAC長野パルセイロはアウェイでFC岐阜に1−5で敗れて、初白星