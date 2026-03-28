球団が公式SNSで詳細を公開した【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦前にチャンピオンリングの贈呈セレモニーを行った。今回も超豪華なリングとなっており、球団が公式SNSで詳細を公開した。球団は公式インスタグラムで全容を紹介。大小のダイヤが大量に散りばめられ、中央には球団ロゴ。側面には優勝した年号や選手の名前や背番号も