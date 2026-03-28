春夏通じ青森県勢初の全国制覇にはまたもや届かず第98回選抜高校野球大会は27日、準々決勝4試合が行われ、八戸学院光星（青森）は1-2で中京大中京（愛知）に惜敗した。春夏を通じ青森県勢初の全国制覇には、またも届かなかった。舞台裏では、学校側が公式X（旧ツイッター）で資金面に苦慮している現状を伝え、クラウドファンディングによる支援を呼びかけたところ、目標金額の200万円を超える298万円（27日午後3時半現在）が寄せ