山本の“伝家の宝刀”を米分析家が称賛【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）“最初のアウト”から打者を、そして米メディアを震撼させた。ドジャースの山本由伸投手は26日（日本時間27日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発登板。6回を投げて5安打2失点、無四球6奪三振で開幕戦白星を掴んだ。米の専門家は、初回の先頭打者を空振り三振に仕留めた、山本の“伝家の宝刀”に衝撃を