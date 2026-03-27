お笑い芸人・おばたのお兄さんが26日、オフィシャルブログを更新。新社会人に向けたメッセージをつづり、反響を呼んでいる。 この日、「新社会人へ！うまくいく秘訣は○○○そうでいること！」と題したブログを更新。おばたは「まもなく４月。多くの人が４月という節目に新たな生活をスタートさせる」と切り出し、前日に企業の入社式へゲストとして参加したことを報告。 これまでの経験を踏まえ、新社会人に向けて“大切なこと”