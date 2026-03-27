昨年のカブス戦に続く開幕戦白星【MLB】ドジャース8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手が26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発し、6回5安打2失点で勝利投手となった。6三振を奪う内容で、2年連続の開幕投手の大役を見事に果たした。「まあ調子自体、ある程度いいところで入れたので、初回から思い切り投げられましたし、まあ先制のホームラン許してしまいま