昨年のカブス戦に続く開幕戦白星

【MLB】ドジャース8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャース・山本由伸投手が26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発し、6回5安打2失点で勝利投手となった。6三振を奪う内容で、2年連続の開幕投手の大役を見事に果たした。

「まあ調子自体、ある程度いいところで入れたので、初回から思い切り投げられましたし、まあ先制のホームラン許してしまいましたけど、しっかり切り替えて次に向かっていけたので、ピッチングはよくなったのかなと思います」

初回2死一塁では二盗を狙った一塁走者・ペルドモを牽制でアウト（記録は盗塁死）に。3回1死一、二塁ではマルテを一直併殺打に仕留めた。4回無死一塁からペルドモに甘く入った95.2マイル（約153.2キロ）のフォーシームを右翼ポール際へ運ばれ、先制2ランを浴びたが、その後、味方打線の援護もあり逆転に成功。リードを守り切った。

先制被弾を「そんな悪いボールだったわけじゃないですけど、少し弾き返されるようなボールになってしまったのかなと思います」と振り返った。それでも「初戦を勝てたのはすごくいいことだと思いますし、とはいえシーズンはすごく長いので、全員で一丸となって頑張りたいと思います」と笑顔をみせた。

中継の解説を務めたクレイトン・カーショー氏が山本の投球を「芸術の域にある」と表現。それを聞いた山本は「やっぱりすごく嬉しいです。いつもカーショウはすごい褒めてくれるというか、そういった声をかけてくれるので、すごく嬉しく思いますし、また今後も頑張ろうって思います」

昨年のカブスとの開幕戦（東京ドーム）でも5回4奪三振3安打1失点と好投し、シーズン初勝利を挙げた。エース右腕が、日本人投手としては初の2年連続の開幕戦での勝利投手となった。（Full-Count編集部）