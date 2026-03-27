エンゼルス戦での大乱調から一夜…練習で見せた再起への姿勢ドジャース・佐々木朗希投手が、再始動した。23日（日本時間24日）のエンゼルス戦では1死も奪えず降板するなど2回0/3を投げ、8四死球5失点と崩れたが、翌日には球場でトレーニングに励む姿が見られた。米ファンからは「私は信じている!!!」などと厚い信頼が寄せられている。オープン戦最終登板は苦しい内容だった。初回から制球に苦しみ、先頭への死球から押し出しを