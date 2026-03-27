西武、中日などでプレーした杉本氏が振り返る“思わぬ問題”仲間たちが、まさかの……。元西武、中日、ダイエーで活躍した左腕の杉本正氏（野球評論家）は、静岡・御殿場西高で1975年の高校1年夏から控え投手としてベンチ入りを果たした。しかし1回戦敗退。大会前には何ともショックな出来事があったという。小山町立小山中学3年時に、エース兼3番打者として活躍。御殿場西には野手として期待され、特待生で入学した杉本氏だが