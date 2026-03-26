お笑いタレントの平野ノラが24日までにオフィシャルブログを更新。５歳の長女・バブ子と過ごした休日を振り返り、子育てへの思いを明かした。 この日、「ドラえもんからの出会い」と題してブログを更新した平野は、映画鑑賞後の出来事を回想。普段は空いているという六本木ヒルズの映画館が混雑していたことに触れ、ドラえもんのオブジェを見つめる娘の後ろ姿とともに「ドラえもんの映画上映中だったからなのね」と理由を明かした