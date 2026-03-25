同じ「6000億円赤字」でも理由は真逆？ホンダは2026（令和8）年3月12日、四輪車の電動化戦略の見直しを発表しました。BEV（バッテリー式電気自動車）への積極的な移行を進める方針を事実上撤回し、アメリカで生産する予定であったBEV「Honda 0」シリーズのうち「SUV」「Saloon」の2モデルと、同じくBEVの「Acura RSX」の計3モデルについて、開発・発売を中止するという内容です。【復活のシンボルとなるか!?】これが日産＆ホンダ