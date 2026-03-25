お笑いタレントの平野ノラが24日までにオフィシャルブログを更新。５歳の長女・バブ子の誕生日を記念して家族で初めての東京ディズニーランドを訪れた時の思い出をつづり、ファンから反響を呼んでいる。 20日に更新したブログでは、「バブ子の５歳の誕生日の翌週に初めてのDisneyへ」と報告。娘と夫、母のスーミーの“化石軍団”とともに来園したことを明かし、「オープン１時間半前に並び、ダッシュで即！美女と野獣に並んだけど