韓国メディアが打率4割台のキム・ヘソン降格を疑問視ドジャースの佐々木朗希投手が、オープン戦での大不振にもかかわらず開幕ローテーション入りを確実にしていることに対し、韓国メディアから疑問の声が噴出している。オープン戦で好成績を残しながらマイナー降格となったキム・ヘソン内野手との扱いの差を指摘し、「ダブルスタンダードだ」と厳しい見解を述べている。佐々木は23日（日本時間24日）に行われたエンゼルスとの