ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会2連覇を狙った侍ジャパンは、決勝ラウンド準々決勝でベネズエラに逆転負けし、6大会目で初めて4強入りを逃す結果となった。WBC後は、成績はどうあれ、シーズン開幕前に一度体をピークの状態に仕上げた反動などから、シーズンに入ってから調子を崩したり、故障したりする選手も少なくない。【久保田龍雄／ライター】【写真で見る】侍ジャパンが初めて4強入りを逃したベネズエラ戦