Photo: 山田卓立 Photo: 山田卓立 通信機器からウェアラブルまで幅広く手がける「HUAWEI（ファーウェイ）」が、2026年Q1新製品発表会を開催した。主軸となるのは、ランニングに特化したスマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT Runner 2」。合わせてイヤーカフ型イヤホン「HUAWEI FreeClip 2」の新色、そして「見