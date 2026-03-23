日清シスコは、いま世界で広がる新たな健康トレンドに踏み込んだ。2026年3月17日、同社は新ブランド「おいしい全粒穀物シリーズ」を発表。4月6日（月）に全国新発売となる（EC企業サイトでは3月18日から先行発売）。会場にはタレントで5児の母でもある辻希美さんと、料理研究家で栄養管理士の関口絢子さんを迎え、商品説明に加えて、不足しがちな食物繊維を“手軽な価格で”“おいしく”“普段の食事から”摂るレシピの紹介や料理