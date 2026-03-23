20日、忠清南道瑞山（チュンチョンナムド・ソサン）の大山（テサン）港に、「イーグルベローア号」が入港した。原油200万バレルを積んだこの船は、先月26日にイラク南部バスラ港を出港して2日後にホルムズ海峡を通過した。イランの海峡封鎖宣言にも速度を高めて事実上ホルムズ海峡を通過した最後のタンカーになった。この船が積んできた原油200万バレルはHD現代オイルバンクが精製する。HD現代オイルバンク大山原油精製施設の処理