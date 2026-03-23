今、ドラマの現場でオファーが絶えない俳優のひとりが安田顕（52歳）だ。23日に最終話を迎える出演ドラマ『夫に間違いありません』も注目を集めている。業界内では「ヤスケン俳優最強説」も流れる。その理由についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。 【写真】多彩な役を演じる“カメレオン俳優”安田顕の撮影オフショット、女優・松本まりかや高橋メアリージュンとの密着ショットや板谷由夏、沢口靖子