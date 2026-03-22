春らしい明るいカラーが気になるけれど、派手に見えるのは避けたい。そんな40・50代にちょうどいいのが【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の配色トップスです。折り返したときにのぞく配色が、さりげなく春気分を盛り上げてくれるはず。トップスを変えるだけで無理なく鮮度アップが狙えそうです。 袖の配色で差がつくプルオー