OP戦は打率.273、0本塁打、OPS.708主砲の離脱でチャンスが巡ってきた。カブスのクレイグ・カウンセル監督は21日（日本時間22日）、鈴木誠也外野手が開幕に間に合わない見込みだとした。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のパトリック・ムーニー記者が伝えたもので、かわってマイケル・コンフォート外野手が開幕ロースター入りすることになるという。昨年は未曽有の大不振に陥った男が、新天地で再起を期す。鈴木は第