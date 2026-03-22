OP戦は打率.273、0本塁打、OPS.708

主砲の離脱でチャンスが巡ってきた。カブスのクレイグ・カウンセル監督は21日（日本時間22日）、鈴木誠也外野手が開幕に間に合わない見込みだとした。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のパトリック・ムーニー記者が伝えたもので、かわってマイケル・コンフォート外野手が開幕ロースター入りすることになるという。昨年は未曽有の大不振に陥った男が、新天地で再起を期す。

鈴木は第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦の初回、ヘッドスライディングをした際に右膝を負傷して途中交代した。チーム合流後に再検査を行い、、後十字靭帯の軽度損傷と診断された。ムーニー記者によると、「球団はスズキが負傷者リスト（以下IL）でシーズンをスタートするかどうかをまだ決めていない。しかし、その方向に傾いているようだ」という。

昨オフはアレックス・ブレグマン内野手と大型契約を結ぶなど、カブスは今季もコンテンダーとしてシーズンに臨む。鈴木が離脱したことで影響は免れないが、白羽の矢が立ったのが、2月にマイナー契約で入団した33歳のコンフォートだ。オープン戦はここまで33打数9安打の打率.273、0本塁打、OPS.708の成績となっている。

いいアピールができているとは言えないが、実績は十分だ。メッツ時代の2019年には33本塁打を放つなど、メジャー通算10年間で通算179発をマーク。一方でドジャースと1年1700万ドル（約27億円）で契約した昨季は打率.199、12本塁打、36打点と大不振に陥り、ポストシーズンでは一度もロースターに入れずにFAとなった。

「期待外れ」「不良債権」などシーズンを通して批判され続けたコンフォート。果たしてシカゴの地で、再び信頼を取り戻すことができるだろうか。（Full-Count編集部）