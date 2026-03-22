三重県亀山市の新名神高速で20日、6人が死亡した事故で、大型トラックが制限速度の50キロを超えるスピードで追突したとみられることが分かりました。20日未明、亀山市の新名神高速・下り線のトンネルで大型トラックが渋滞の車列に追突した事故では、3人の子供を含む6人が死亡しました。現場は1キロ先で行われていた工事の影響で時速50キロに規制されていましたが、その後の警察への取材で、大型トラックは50キロを超え