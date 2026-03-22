今日22日(日)は東海や北陸、東北で花粉の飛散量が「極めて多い」でしょう。関東〜九州では「多い」または「やや多い」程度ですが、スギ花粉に代わってヒノキ花粉が4月上旬にかけてピークとなりそうです。東海・北陸・東北は極めて多い今日22日(日)は、スギ花粉の飛散がピークとなっている東北で「極めて多い」花粉が飛ぶでしょう。北陸や東海ではスギ花粉の飛散は峠を越えているものの、午前中を中心に晴れて花粉の飛ぶ量は「極め