MLB公式が発表…2026年最初の「パワーヒッターランキング」ドジャースの大谷翔平投手が、MLB公式が発表した2026年最初の「パワーヒッターランキング」で堂々の1位に輝いた。しかし、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手を抑えてトップに立ったことに、米国のファンからは「完全に正気じゃない」などと疑問の声があがっている。MLBの公式X（旧ツイッター）は、「ショウヘイ・オオタニが2026年の最初のパワーヒッターランキン