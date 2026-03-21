ポルトガルサッカー連盟(FPF)は20日、今月の国際親善試合に向けたポルトガル代表メンバー27名を発表した。ハムストリングを負傷したアルナスルのFWクリスティアーノ・ロナウドやマンチェスター・シティのDFルベン・ディアス、MFベルナルド・シウバらが招集外となっている。ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガルは、28日にエスタディオ・アステカ(メキシコ)でメキシコ、3月31日にメルセデス・ベンツ・スタジアム(アメ