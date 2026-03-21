社を揺るがす騒動から1年が経ったフジテレビ。再建に向けた改革とは裏腹にアナウンサーの流出が止まらない。一人、また一人と局を去る中、ついにあのエースアナも……。【画像】フジテレビ10時間会見の司会を…“覚悟の休職”を決断した34歳エース女性アナアナウンサーの退職が相次いでいるフジテレビ©︎時事通信◆◆◆退社アナはまだ控えているフジテレビは昨年、中居正広と女性アナウンサーの性的トラブルへ