元横浜DeNAベイスターズの監督のアレックス・ラミレスの妻・美保さんが18日、オフィシャルブログを更新。10歳の長男・剣持（けんじ）くんの成長についてつづり、 その大きな変化に驚きを明かした。 美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している長男、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。 こ