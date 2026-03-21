アニメ「森の安藤」などYouTubeを起点に、監督・脚本・作画・編集・声・歌までをすべて一人で手がける自主制作アニメで注目を集めてきたアニメ・イラスト作家、谷口崇さっm。YouTubeの総再生回数は1億回を超え、テレビ番組やCM、音楽アーティストへのイラスト提供など、ジャンルを越えて唯一無二の活動を続けてきました。そんな谷口さんの代表作であり、一枚の落書きから誕生したオリジナルヒーロー作品「おしり前マン」が、まさか