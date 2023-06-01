セリエA 25/26の第30節 カリアリとナポリの試合が、3月21日02:30にウニポル・ドムスにて行われた。 カリアリはマイケル・フォロルンショ（MF）、セバスティアーノ・エスポジト（FW）、フアン・ロドリゲス（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、ケビン・デブルイネ（MF）、スコット・マクトミネイ（MF）らが先発に名を連ねた。 その直後の2分に試合