21日午前0時29分ごろ、熊本県で最大震度3を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は熊本県天草・芦北地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度3を観測したのは、熊本県の水俣市です。 【各地の震度詳細】 ■震度3□熊本県水俣市 ■震度2□熊本県上天草市芦北町津奈木町球磨村□鹿児島県長島町 ■