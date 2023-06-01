記事のポイント WixはAI搭載ビルダー「Wix Harmony」を日本投入し、自然言語でWeb制作を行える環境を提供し、制作の初期工程を大幅に短縮できるようにした。 Base44の導入により、Web制作だけでなく業務アプリ開発まで可能となり、個人から企業まで利用できる統合制作基盤を目指している。 AI時代でも制作者の役割はなくならず、ビジネス理解や設計支援などより高度な領域が求められるようになるとの見方を示した。 Web制作プラッ