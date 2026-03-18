ワークマンの業績が好調に推移している。2026年3月期第3四半期決算によると、累計期間の売上高は1659億7500万円（前年同期比12.0％増、既存店前年同期比6.9％増）、営業利益は252億2000万円（前年同期比22.0％増）となった。売上高・利益ともに二ケタ成長に近い伸びを示しており、国内アパレル市場が成熟化し全体として伸び悩む中で、際立った存在感を示している。そんなワークマンの好調ぶりの背景にあるのは、同社が得意とする「