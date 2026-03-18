鈴木誠也【写真：ロイター】THE ANSWER

WBCで右ひざを負傷 カブス合流の鈴木誠也にMRI検査へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • WBCに出場した鈴木誠也が、14日のベネズエラ戦で右ひざを負傷した
  • 16日にカブスに合流し、MRI検査を受けると米記者が伝えている
  • なかなか診断結果が公表されないことに、ファンは困惑気味だ
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