新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年。そこで視聴者および関係者への感謝を込め、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開する。「ABEMA」は2016年の開局以来、登録不要かつ基本無料で視聴できるインターネットテレビとして展開。開局当初は『72時間ホンネテレビ』や『亀田興毅に勝ったら1000万円』など既存の枠にとらわれない特別番組を多数放送し注目を集めたほか、災害発